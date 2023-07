Fiche sectorielle - Publicité Croissance attendue pour 2023 grâce au digital

Aujourd'hui à 16:34 Partager

La croissance mondiale du secteur devrait atteindre 4,6 % cette année. Le digital va représenter la grande majorité des recettes. Pendant ce temps là, le " retail media ", qui consiste pour les commerçants à monétiser les espaces publicitaires sur leurs sites et leurs données clients, poursuit son développement.



Un marché mondial qui se porte bien

D'après Magna (Interpublic Group) la croissance du marché publicitaire mondial a été limitée à 1% sur un an durant le premier trimestre face à un début d'année dynamique en 2022. Toutefois pour l'année pleine, la société prévoit une croissance bien supérieure, portée par le digital. Cette performance résulte du rebond économique de la Chine depuis la fin de la politique " zéro Covid ". Au premier trimestre, les dépenses publicitaires ont bondi dans ce pays de 6% sur un an. Ailleurs, les performances attendues sont moins élevées pour 2023 : 4,2 % de croissance en Europe (dont 2,8 % en France) et 2,5 % en Amérique du Nord (4,2 % si l'on exclut les publicités politiques en chute sans élection). Les bons résultats des trois leaders mondiaux (le français Publicis, le britannique WPP et le groupe américain Omnicom) sur le premier trimestre reflètent ce développement du marché.

Le retail media est en plein essor

GroupM (WPP) estime qu'après avoir franchi le cap des 100 milliards de dollars de revenus l'an passé, l'activité du " retail media " dans le monde devrait grimper de près de 10% cette année. Dans cinq ans, il devrait générer plus de 175 milliards de dollars de revenus mondiaux. Il représentera alors plus de 15% du marché mondial de la publicité. En France le marché est moins mature et le " retail media " a enregistré 887 millions d'euros de revenus en 2022, en progression de 30%. Cette année le cap du milliard d'euros devrait être franchi. Pour bénéficier des opportunités de ce créneau, Omnicom vient de lancer Transact, son offre dédiée au " retail media " en France. Elle a déjà été lancée en 2019 aux Etats-Unis et, depuis, dans une vingtaine de pays. En juin 2021, Carrefour a lancé Carrefour Links puis s'est associé à Publicis pour lancer une joint-venture nommé " Unlimitail ". Les deux partenaires ambitionnent de devenir le leader européen du " retail media ".