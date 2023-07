Fiche sectorielle - Services aux collectivités Un recyclage de l'eau à développer

Les tarifs réglementés du gaz ont disparu depuis le 1er juillet pour les particuliers. Les clients concernés ont donc basculé sur une offre de marché. Et alors que les besoins en eau sont toujours plus élevés, le recyclage est encore très limité dans le monde.



L'offre de marché rabat les cartes sur le marché du gaz

Le niveau des tarifs réglementés du gaz avait été gelé face à l'envolée des prix. Toutefois les prix de gros sont redescendus ces derniers mois à des niveaux raisonnables.

Pour permettre aux particuliers de sélectionner les meilleures offres, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a établi un "prix repère". Ce prix intègre les coûts d'approvisionnement des fournisseurs sur les marchés et il va donc varier en fonction de l'évolution du marché de gros. Il intègre également les coûts commerciaux, les coûts d'acheminement ou de stockage et la rémunération.

Suite à cette évolution Engie va basculer ses clients concernés par les tarifs régulés vers une offre prenant en compte ce prix repère. S'il ne compte pas s'engouffrer dans une guerre des prix, ce n'est pas le cas de ses concurrents. TotalEnergies, EDF ou ENI pourraient profiter de ce nouveau contexte pour gagner de nouveaux clients. TotalEnergies a annoncé le premier une remise de 10 % pendant un an à tous ses nouveaux clients particuliers en gaz.

Les enjeux du recyclage de l'eau

Selon un rapport du Forum économique mondial, la demande en eau va bondir de 55 % à l'horizon 2050. Or l'eau n'est recyclée qu'à 11% sur le plan mondial, avec de fortes disparités selon les pays : si ce taux atteint 89 % en Israël, il tombe à 15 % en Espagne. Il est même inférieur à 1 % en France ! La dirigeante de Veolia estime pourtant que le taux de 10 % visé à l'horizon 2030, dans le cadre du nouveau plan Eau annoncé par les autorités, est atteignable sous certaines conditions. Au premier rang se trouve la simplification administrative. Veolia s'engage à tripler sa production d'eau recyclée d'ici à 2030 pour la porter à 3 milliards de m3. Dans ce domaine, le leader mondial des services à l'environnement a renforcé son savoir-faire lors de son OPA sur l'ex-groupe Suez.