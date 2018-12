Fidelity International a réalisé l'acquisition de trois immeubles au Luxembourg en 2018

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Fidelity International aura finalisé en 2018 l'acquisition de 3 immeubles de bureaux majeurs pour un volume d’investissement total d'environ 300 millions d’euros et plus de 35 000 mètres carrés. Ces 3 acquisitions ont été réalisées pour le compte du fonds Fidelity Eurozone Select Real Estate Fund ainsi que d’un mandat gérés par Fidelity International. ' Elles illustrent également la force et l’attractivité du marché de bureaux luxembourgeois ' a souligné le gestionnaire d'actifs.Aymeric de Seresin, Conseiller en investissement immobilier européen, a déclaré: " Ces nouveaux actifs dans nos fonds s'inscrivent parfaitement dans notre stratégie visant à acquérir des actifs de grande qualité dans des sous-marchés solides et performants dans les principaux pays de la zone euro. Ces actifs confèrent de solides revenus locatifs et sécurisés à long terme. Nous pensons que le Luxembourg offre, et continuera d'offrir dans les années à venir, de très fortes performances ; la demande locative est très diversifiée et profonde, et est conjuguée à une disponibilité de surfaces locatives encore très limitée. Cela contribue à accroître les valeurs locatives dans la plupart des sous-marchés. "