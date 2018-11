Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Fidelity International a annoncé le lancement du Fidelity Funds - Sustainable Water and Waste Fund, un fonds conçu pour saisir les opportunités d’investissement durable dans les secteurs de la gestion de l’eau et des déchets. Le fonds cherche à générer une solide performance ajustée du risque sur la durée du cycle en investissant partout dans le monde dans des entreprises qui participent à la conception, la fabrication ou la vente de produits et services liés aux secteurs de la gestion de l’eau et des déchets.Il peut investir sur l'ensemble des chaînes de valeur de l'eau et des déchets, y compris dans des entreprises qui développent des nouvelles technologies afin de répondre à une demande en constante augmentation.Le gérant de portefeuille, Bertrand Lecourt, a rejoint Fidelity International en juillet 2018 en provenance de Polar Capital et possède plus de 18 années d'expérience dans les secteurs de l'eau et des déchets.