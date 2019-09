Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Fidelity International a annoncé le lancement de sa famille de fonds d’investissement durable (the Sustainable family), une nouvelle gamme multi-classes d'actifs axée sur un cadre environnemental, social et de gouvernance (ESG). La gamme d’investissement durable proposera deux catégories de produits, les stratégies best-in-class et les stratégies thématiques à impact.Les fonds best-in-class chercheront à sélectionner des sociétés ayant une performance ESG élevée par rapport à leurs pairs, tandis que les fonds thématiques à impact utiliseront une approche d'investissement contribuant à relever les défis de la durabilité ou à créer une valeur ajoutée positive pour la société et pour l'environnement.Lors de son lancement, la gamme d'investissement durable comprendra cinq produits, notamment des stratégies thématiques à impact, dont le premier sera dédié aux enjeux de la gestion de l'eau et des déchets et le deuxième, à la réduction des émissions de carbone, ainsi que trois fonds best-in-class actions et obligations.