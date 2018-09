Fidelity International : les actions ont tiré leur épingle du jeu la semaine passée

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dans son dernier « Hebdo des marchés », Fidelity Intertional revient sur les performances comparées des différentes classes d’actifs entre le 24 et le 31 août. « En dépit de l’accumulation d’incertitudes et des craintes sur les émergents, ce sont les actions qui s’en sortent le mieux sur la semaine écoulée s’adjugeant la seule hausse hebdomadaire de l’ensemble des classes d’actifs », a expliqué David Ganozzi, gérant d’allocation chez Fidelity.De leur côté, les matières premières se maintiennent à l'équilibre notamment grâce à l'appréciation des cours du pétrole tandis que les obligations enregistrent la seule baisse. Depuis le début de l'année, les actions restent en tête du classement général avec un hausse de 7,09 % suivies par les obligations (-0,18 %) et les matières premières (-0,82 %).