Fidelity International surpondère toujours les marchés actions émergents

Fidelity International pense que les marchés actions émergents offrent un important potentiel d’appréciation et conserve donc sa surpondération. La politique encore accommodante de la Fed est favorable aux devises émergentes et permet un assouplissement des politiques monétaires des pays émergents. C’est ce qu’explique la société de gestion dans son point d’allocation mensuelle d’avril 2019.De son côté, l'Europe reste très vulnérable à la trajectoire de la croissance chinoise et les récentes mesures monétaires de la BCE ont plus été considérées comme des mesures de " limitation des dommages " que de relance par les marchés, constate Fidelity International, qui maintient donc sa sous-exposition.Enfin, s'agissant des marchés actions américains, la société de gestion demeure surexposée avec un biais " value ". Fidelity International sous-pondère la technologie et suit de près la situation, dans la mesure où le coup de pouce budgétaire depuis 2018 commence à s'estomper et où la Fed reste en mode pause plutôt qu'abaissement des taux.