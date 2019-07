Fidelity affiche sa préférence pour les bons du Trésor américain au sein de l'obligataire

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dans sa stratégie obligataire de juillet, Fidelity International maintient son choix d’une surpondération de la duration, avec une préférence pour les bons du Trésor américain. Si cette opinion était en décalage avec le consensus établi plus tôt dans l’année, ce n’est désormais plus vraiment le cas, les rendements à 10 ans étant passés en dessous de 2 %." Gardant à l'esprit le scénario de la mi-2015 qui avait vu les rendements de la dette souveraine rebondir fortement en très peu de temps, nous observons attentivement le positionnement du marché afin de déceler tout indice d'un éventuel retournement ", explique le gestionnaire d'actifs.Ce dernier surveille tout particulièrement la politique et l'inflation. Le G20 a permis une résolution temporaire au différend commercial. Toutefois, un accord d'ensemble qui supprimerait tous les obstacles tarifaires est jugé encore peu probable. En effet, la marge de compromis de part et d'autre est faible et les difficultés et différences structurelles entre les États-Unis et la Chine sont encore loin d'être résolues.