Fidelity est désormais neutre sur les actions américaines

Les taux demeureront élevés pendant un certain temps et aucun signe ne présage un changement de cap des banques centrales à court terme, affirme Fidelity dans sa dernière Allocation mensuelle. « Les marchés pourraient réagir favorablement à un pic d'inflation, mais les perspectives de croissance restent atones et les données brutes pourraient encore fléchir », prévient le gestionnaire d’actifs.



Il conserve donc une approche prudente en prévision des incertitudes à venir, tout en restant attentifs aux opportunités ciblées qui pourraient se présenter.



Fidelity continue de sous-pondérer les actions, malgré une diminution de la taille de cette position. Sur le segment actions, le gérant est désormais neutre à l'égard des actions américaines en raison du rebond récent, qui a propulsé les valorisations à un niveau supérieur à celui qu'il juge crédible. Fidelity reste négatif vis-à-vis de l'Europe en raison de perspectives de croissance atones et du durcissement de ton de la BCE. Il surpondère les actions des marchés émergents, notamment en raison du retrait rapide de la politique " zéro Covid " en Chine.