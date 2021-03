Fidelity et Moonfare s'associent dans un partenariat stratégique, avec prise de participation 15/03/2021 | 11:02 Envoyer par e-mail :

Fidelity International et Moonfare, plateforme digitale d'investissement pour les fonds non-côtés de haute qualité, annoncent un partenariat de distribution stratégique et exclusif. Dans le cadre de ce partenariat, Moonfare donnera accès à des stratégies de marchés non cotés aux clients professionnels de Fidelity. Ce denier détiendra une participation minoritaire dans Moonfare et désignera Christian Staub, Directeur Général Europe, membre du Comité consultatif de Moonfare.



" L'accord marque une première dans l'histoire du gérant d'actifs et répond à la demande croissante des investisseurs souhaitant obtenir des rendements attractifs en enrichissant leurs portefeuilles de stratégies d'investissement non traditionnelles ", on expliqué les deux sociétés.



Le partenariat de distribution stratégique exclusif débutera à partir d'avril 2021 dans les principales régions d'Europe, à commencer par l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, la France et l'Autriche, et s'étendra ultérieurement à d'autres marchés internationaux. Aux côtés des clients et partenaires actuels et futurs de Moonfare, Fidelity et Moonfare offriront ensemble aux investisseurs professionnels, tels que les banques, les family offices et leurs conseillers, la possibilité d'accéder à des fonds non côtés pour le compte de leurs clients, en bénéficiant d'économies d'échelle.





