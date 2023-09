Fidelity : la gamme de produits Sustainable Family s'élargit

Fidelity International a annoncé l'élargissement de sa gamme de produits pour y inclure huit fonds d'investissement classés article 9 selon le règlement européen Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).



Le gestionnaire d'actifs a lancé deux nouveaux fonds actifs avec l'objectif de réaliser une croissance du capital sur le long terme, en s'engageant dans des " investissements durables " dans leurs géographies respectives. Il s'agit des fonds Fidelity Funds - Sustainable Global Equity Fund et Fidelity Funds - Sustainable Asian Focus Fund.



De plus, quatre des fonds de la gamme " Sustainable Family " de Fidelity ont été requalifiés, passant de l'Article 8 à l'Article 9 du règlement SFDR. Il s'agit de Fidelity Funds - Sustainable Biodiversity Fund ; Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund ; Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund et Fidelity Funds - Sustainable US Equity Fund.



La gamme de fonds Article 9 avec une gestion active est complétée par deux ETF : Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF et Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF.