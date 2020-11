Fidelity observe une corrélation positive entre qualité de la notation ESG et performance boursière 0 0 19/11/2020 | 09:38 Envoyer par e-mail :

Au cours des neuf mois, les actions ayant obtenu la note ESG "A" ont surperformé l'indice MSCI AC World Index. En outre, une relation linéaire claire se dégage entre les différents niveaux de notation ESG, chaque niveau supérieur (allant de A à E) apportant une performance supplémentaire par rapport à celui inférieur.



" Nous sommes heureux d'observer la corrélation positive entre la qualité de la notation ESG et le rendement apporté par un titre, non seulement lors du repli des marchés mais aussi au cours de la reprise cette année ", a commenté Jenn-Hui Tan, responsable mondial de l'investissement durable chez Fidelity International.



" Nous avons la conviction que les entreprises en avance sur les questions liées à l'ESG sont gérées de façon plus prudente et feront preuve d'une plus grande résilience en cas de crise. Cette conviction est renforcée par les conclusions de notre étude ", a ajouté l'expert.







Selon une étude de Fidelity International, au cours des neuf premiers mois de l'année 2020, période fortement perturbée par la pandémie de Covid-19, les titres dont la notation ESG est élevée ont surperformé en bourse par rapport à ceux moins bien notés, et ce, sur chaque mois entre janvier et septembre, à l'exception d'avril. Cette recherche porte à la fois sur le krach boursier de mars et sur la reprise intervenue à partir d'avril. Elle suggère une forte corrélation positive entre la performance relative d'une entreprise sur les marchés et sa notation ESG.