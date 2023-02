Fidelity présente les priorités de sa stratégie d'investissement durable pour 2023

« L’investissement durable n’est plus une simple tendance, mais se place au cœur de notre industrie », affirme l’investisseur Fidelity en ouverture de la présentation de ses priorités stratégiques en matière d’investissement durable pour 2023. Fidelity a la ferme ambition de parvenir à un objectif net zéro pour le compte de ses propres opérations d’ici 2030 et au niveau de ses investissements d’ici 2050. La société se concentre cette année sur trois priorités clés : un engagement actionnarial actif, la préservation du " capital naturel ", une " transition juste ".



" Nous continuons à faire évoluer notre approche en termes d'engagement actif en 2023 par le biais d'un éventail de stratégies de contact et d'influence qui visent à délivrer les meilleurs résultats financiers, environnementaux et sociaux à long terme ", précise Fidelity.



L'investisseur promet de lutter contre " la destruction des écosystèmes " qui " compromet la capacité de la nature à réguler les émissions de gaz à effet de serre et à se protéger contre les conditions météorologiques extrêmes, accélérant ainsi le changement climatique " : il souligne notamment qu'il est signataire de la Finance for Biodiversity Pledge (FfB) et membre de la Natural Capital Investment Alliance (NCIA).



"Lorsque nous nous engageons auprès des entreprises sur le changement climatique, nous intégrons explicitement le principe de ‘transition juste' en poussant les entreprises à prendre en compte les répercussions sociales de leur démarche de réduction d'émissions de CO2 ", annonce enfin Fidelity, jugeant que les efforts collectifs de décarbonation " ne doivent pas laisser de côté, économiquement ou socialement, certains groupes sociaux ou communautés quasi-exclusivement dépendants économiquement des combustibles fossiles ou des industries à forte intensité énergétique "



L'approche de Fidelity en matière d'investissement durable repose sur l'intégration des critères ESG, étayée par une recherche fondamentale propriétaire, ainsi que sur un programme d'engagement actionnarial actif via lequel Fidelity cherche à obtenir des résultats durables en partenariat avec les entreprises dans lesquelles ses fonds investissent.