Fidelity réduit la valeur de sa participation dans Twitter de 56 %.

La participation de Fidelity Blue Chip Growth Fund dans Twitter était évaluée à près de 8,63 millions de dollars au 30 novembre, contre 19,66 millions de dollars à la fin octobre, quelques jours après que Musk ait conclu l'acquisition.

Un autre fonds du gestionnaire d'actifs, Fidelity Contrafund, a également signalé une démarque similaire.

La nouvelle a été rapportée pour la première fois par Axios.

Jusqu'à présent, le mandat de Musk chez Twitter a été chaotique, avec un exode des annonceurs et de nombreux licenciements. Fidelity faisait partie de plus d'une douzaine d'investisseurs qui ont soutenu l'opération d'acquisition de Twitter par le milliardaire, engageant plus de 316 millions de dollars.

Les valeurs technologiques ont également subi de lourdes pertes cette année, car la Réserve fédérale a augmenté les taux d'intérêt de manière agressive afin d'endiguer l'inflation, augmentant ainsi les chances d'une récession.