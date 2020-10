Fidelity reste « surpondéré » sur le High Yield européen 0 14/10/2020 | 16:38 Envoyer par e-mail :

Dans son bulletin de stratégie obligataire d'octobre 2020, Fidelity International explique qu'il reste « surpondéré » sur le High Yield européen. « Même dans les scénarios de restructuration, les situations de recovery ont bien fonctionné. Il n'est donc pas surprenant que les titres moins bien notés aient surperformé, contrairement aux données du consensus en faveur des titres BB de qualité », souligne la société de gestion.À court terme, Fidelity International ne perçoit pas de changement fondamental dans l'argumentaire prévalant sur le puissant soutien monétaire et budgétaire, prévenant ainsi une vente massive du marché.

