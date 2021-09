Fidelity : six nouveaux fonds pour la Sustainable Family 15/09/2021 | 13:30 Envoyer par e-mail :

Fidelity International étoffe son offre durable avec l'arrivée de six nouveaux fonds au sein de sa « Sustainable Family », tous étant alignés avec l'Article 8 de la réglementation SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation). Il s'agit de FF - Sustainable Climate Solutions Fund ; FF - Sustainable Europe Equity Fund ; FF - Sustainable US Equity Fund ; FF - Sustainable Consumer Brands Fund ; FF - Sustainable Future Connectivity Fund et FF - Sustainable Multi Asset Income Fund.



Ces fonds se distinguent par la mise en place d'une démarche d'engagement avancée, de filtres d'exclusions stricts et d'une recherche ESG propriétaire approfondie au sein de leur stratégie d'investissement.





