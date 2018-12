Fidelity : transition vers plus de « défensivité »

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Fidelity est passé d’un positionnement sous-pondéré à neutre sur les obligations au regard de sa transition vers plus de "défensivité". Les valorisations deviennent certes de plus en plus attractives sur les marchés actions, mais le gérant continue de privilégier une exposition défensive. Il est également devenu neutre à l’égard des liquidités. L’indicateur avancé Fidelity indique toujours une « croissance en décélération et inférieure à sa tendance », mais il s’oriente toutefois vers une « amélioration ».Cependant, Fidelity est conscient du fait que les chaînes logistiques asiatiques sont les premières touchées par les craintes de voir de nouveaux tarifs douaniers avoir des répercussions négatives sur cette évolution.