Fièrement soufflés : Les légendaires cigares roulés à la main de Cuba enregistrent des ventes record en 2021

L'interdiction de voyager en 2020 en raison du coronavirus avait porté un sérieux coup à la demande des pays dépendant du tourisme ainsi qu'aux ventes dans les principales boutiques hors taxes des aéroports du monde entier, ce qui avait entamé les recettes.

Mais Habanos a déclaré que les revenus ont bondi de 15 % par rapport à l'année précédente, selon une déclaration sur son site Web, alors que les programmes de vaccination ont commencé à prendre effet et que certains voyages mondiaux ont repris.

Les cigares roulés à la main de Cuba, qui comprennent des marques telles que Cohiba, Montecristo et Partagas, sont considérés par beaucoup comme les meilleurs du monde.

La bonne nouvelle concernant les ventes de cigares, l'une des principales exportations du pays communiste, est un rare point positif pour l'économie cubaine, qui a été frappée par la pandémie et le renforcement des sanctions américaines.

Habanos a déclaré dans son communiqué qu'il allait également uniformiser les prix sur les différents marchés pour ses cigares haut de gamme très convoités, en utilisant Hong Kong comme référence pour fixer le prix de ses cigares exclusifs de marque Cohiba et Trinidad.

Cigar Aficionado, une publication de premier plan de l'industrie du cigare, a prédit que les plus gros Cohibas dépasseront bientôt un prix de 100 $ par cigare lors de l'annonce, en faisant obligation au marché de Hong Kong de figurer parmi les plus chers au monde.

"Les plus gros Cohibas se vendront 100 $ chacun... et les boîtes ne se vendront plus en centaines de dollars, mais en milliers", a déclaré la publication dans un article publié sur son site Web mardi.

Habanos organise habituellement un festival en début d'année pour les aficionados du tabac et les détaillants, avec des visites des plantations et des usines historiques de Cuba, ainsi que des événements sociaux en soirée qui donnent l'occasion de fumer des cigarettes cubaines. Cette année, cependant, la fête a été annulée une fois de plus.

Le fabricant de cigares cubain a déclaré que l'Espagne, la Chine, l'Allemagne, la France et la Suisse sont les principaux marchés pour les cigares cubains.

L'île des Caraïbes ne peut pas vendre son produit d'exportation emblématique sur le plus grand marché mondial du cigare, les États-Unis, en raison de l'embargo commercial américain vieux de plusieurs décennies.