Fifa-Quatre ans de prison pour un ex-patron du football brésilien

NEW YORK, 23 août (Reuters) - Un ancien président de la fédération brésilienne de football a été condamné mercredi aux Etats-Unis à quatre ans de prison pour corruption dans l'affaire dite du Fifagate.

Jose Maria Marin, 86 ans, a également été condamné à une amende de 1,2 million de dollars et à une autre sanction pécuniaire de 3,34 millions de dollars. Il a l'intention de faire appel, a annoncé son avocat, Charles Stillman.

Cet ancien chef de la Confederação Brasileira de Futebol (CBF), avait été reconnu coupable le 22 décembre dernier par un jury fédéral de six chefs de complicité, notamment pour racket et blanchiment d'argent.

Il a été parmi les premiers à être jugés pour ce que les procureurs américains ont décrit comme un système tentaculaire de versements de plus de 200 millions de dollars en pots-de-vin et autres dessous-de-table en échange des droits de commercialisation et de diffusion de matches de football.

Jose Maria Marin était accusé d'avoir reçu plusieurs millions de dollars en pots-de-vin.

Le parquet avait requis une peine d'emprisonnement minimale de dix ans.

L'ex-patron de la CBF a déjà passé 13 mois en détention.

Plus de 40 personnes et entités ont été inculpées dans le Fifagate. Beaucoup ont plaidé coupable. (Jonathan Stempel et Brendan Pierson; Danielle Rouquié pour le service français)