Figeac Aero affiche une progression de son chiffre d'affaires 2021/2022 mais reste vigilant

Figeac Aero, fournisseur de rang 1 de la filière aéronautique, commence à récolter les fruits de sa restructuration financière. En Bourse, l'action recule pourtant de 1,21% à 4,90 euros, notamment en raison des pertes qu'il doit encore résorber. Son résultat opérationnel est ainsi négatif à - 32,2 millions d'euros, bien qu'en amélioration de 31,9 millions d'euros.



Porté par la reprise d'activité et par une structure de coûts maitrisée dans un contexte de forte croissance, l'Ebitda courant 2021/22 est ressorti à 32,3 millions d'euros, en hausse de 30,2 millions d'euros soit un taux de marge en amélioration de 10,5 points à 11,5% du chiffre d'affaires.



C'est la division Aérostructures, qui représente 83,1% du chiffre d'affaires du groupe à 234,2 millions d'euros, qui tire nettement la croissance globale (+40,8% en publié et +39,2% à périmètre constant et comparable). Les autres activités affichent un chiffre d'affaires de 47,7 millions d'euros (+24,7% en publié et +24,5% à périmètre constant et comparable). Au niveau de l'ensemble de la sociétés, les revenus affichent une croissance de 37,8% à 281,9 millions d'euros.



Cette dynamique d'activité confirme la reprise progressive du secteur aéronautique, portée par les montées en cadence confirmées par les donneurs d'ordre sur le segment des monocouloirs à l'instar de l'A320 Neo et du Boeing 737 MAX, après une crise d'une durée sans précédent.



Les perspectives 2024/2025 ont été confirmées par l'industriel. Malgré un contexte macro-économique difficile, Figeac Aero entame "un nouveau cycle de croissance rentable", selon Jean-Claude Maillard, PDG du groupe.



En termes de cadences de production, les principaux donneurs d'ordre ont confirmé des augmentations de cadence substantielles d'ici mi-2023 avec 65 avions par mois sur la famille Airbus A320 NEO contre 45 actuellement et 42 Boeing 737 MAX par mois contre 24 aujourd'hui. A horizon 2025, Airbus confirme un passage à 75 avions par mois sur ses monocouloirs. La reprise sur les long-courriers sera plus progressive et le groupe n'entrevoit pas de retour à des cadences significatives avant plusieurs mois.



Figeac Aéro poursuit par ailleurs son développement commercial sur les marchés européens et américains. Les derniers gros contrats remportés avec Collins Aerospace, Rolls Royce ou encore Airbus Atlantic (ex-Stelia) sont maintenant complètement industrialisés. Le groupe participe actuellement à de nombreux appels offres significatifs en termes de charge sur les segments monocouloirs et long-courriers auprès des principaux donneurs d'ordre et qui devraient se déboucler dans les prochaines semaines.