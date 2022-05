Fin de l'année, le taux directeur de la Fed augmente à nouveau car les risques de récession demeurent - sondage Reuters

Alors que l'inflation américaine, qui atteint son plus haut niveau depuis quatre décennies, a peut-être atteint un sommet en mars, l'objectif de 2 % de la Fed est encore loin d'être atteint car les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales continuent de maintenir la hausse des prix à un niveau élevé.

Le sondage Reuters du 12 au 18 mai a montré une quasi-unanimité de prévisions pour une hausse de 50 points de base du taux des fonds fédéraux, actuellement fixé à 0,75 %-1,00 %, lors de la réunion de politique générale de juin, après un mouvement similaire plus tôt ce mois-ci. Un prévisionniste a anticipé une hausse de 75 points de base.

La Fed devrait procéder à une nouvelle hausse de 50 points de base en juillet, selon 54 des 89 économistes, avant de ralentir à des hausses de 25 points de base pour les réunions restantes de cette année. Mais 18 répondants ont prédit une autre hausse d'un demi-point de pourcentage en septembre également.

Une majorité des personnes interrogées s'attendent maintenant à ce que le taux des fonds fédéraux soit de 2,50 % à 2,75 % ou plus d'ici la fin de 2022, soit six mois plus tôt que prévu dans le sondage précédent, et plus ou moins en ligne avec les attentes du marché pour un taux de fin d'année de 2,75 % à 3,00 %.

Cela le porterait au-dessus du niveau "neutre" qui ne stimule ni ne restreint l'activité, estimé à environ 2,4 %.

"L'obligation pressante est d'amener les taux directeurs au niveau neutre, avant de prendre du recul pour juger de l'impact", a écrit Sal Guatieri, économiste principal chez BMO, dans une note.

"La Fed ne peut qu'espérer que les pressions inflationnistes découlant des prix élevés des produits de base et de l'impact de la pandémie sur la main-d'œuvre et l'approvisionnement en matériaux s'inverseront bientôt."

Le président de la Fed, Jerome Powell, a réaffirmé mardi que la banque centrale américaine augmenterait les taux d'intérêt aussi haut que nécessaire, éventuellement au-dessus du niveau neutre.

Près de 75 % des répondants à une question supplémentaire du sondage - 29 sur 40 - ont déclaré que la trajectoire de hausse des taux de la Fed était plus susceptible d'être plus rapide que plus lente au cours des prochains mois.

L'inflation, mesurée par l'indice des prix à la consommation (IPC), devrait atteindre une moyenne de 7,1 % cette année et rester au-dessus de l'objectif de la banque centrale jusqu'en 2024 au moins.

La dernière jauge de pression de la chaîne d'approvisionnement mondiale de la Fed de New York a augmenté en avril après quatre mois de baisse, ce qui suggère que ces pressions sur les prix restent bien présentes, tout comme une récente analyse de Reuters.

Entre-temps, le sondage a montré une probabilité médiane de 40 % d'une récession américaine au cours des deux prochaines années, avec une chance sur quatre que cela se produise dans l'année à venir. Ces probabilités sont restées stables par rapport au dernier sondage.

Ce qui n'est pas resté stable, c'est le sentiment sur les marchés financiers. L'indice boursier Standard & Poor's 500 semble être à l'aube d'un marché baissier, en baisse de près de 20 % par rapport à son sommet du début de l'année.

L'économie américaine, qui s'est contractée pour la première fois depuis 2020 au cours de la période janvier-mars, devait rebondir à un taux de croissance annualisé de 2,9 % au deuxième trimestre. Mais les prévisions se situaient dans une fourchette significativement large de 1,0 % à 6,9 %.

La croissance du PIB devrait atteindre une moyenne de 2,8 % cette année avant de se modérer pour atteindre seulement 2,1 % et 1,9 % en 2023 et 2024, respectivement, en baisse par rapport aux 3,3 %, 2,2 % et 2,0 % prévus le mois dernier.

Les prévisions concernant le taux de chômage sont restées optimistes, s'établissant en moyenne à 3,5 % cette année et l'année prochaine, avant de remonter à 3,7 % en 2024.

Mais plus de 80 % des répondants à une question supplémentaire - 28 sur 34 - ont déclaré qu'au cours des deux prochaines années, il était plus probable que le chômage soit plus élevé que ce qu'ils prévoient actuellement que plus bas.

"La seule façon réaliste de briser la spirale salaires-prix est de faire remonter le taux de chômage. Si la Fed ne le fait pas par accident, elle devra le faire à dessein", a déclaré Philip Marey, stratège américain senior chez Rabobank.

"Une récession est l'issue inévitable".

