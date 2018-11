Fin de la campagne du 1er tour de l'élection présidentielle à Madagascar : Hery Rajaonarimampianina répond aux attentes de la population Malagasy

ANTANANARIVO, Madagascar, 05 nov. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- La campagne du 1er tour de l'élection présidentielle à Madagascar prend fin ce soir à minuit heure locale. Au terme de quatre semaines de campagne officielle, Hery Rajaonarimampianina affiche un bilan positif. Le candidat N°12 se sera déplacé dans 75 localités, incluant des communes et des districts au sein des 22 régions de Madagascar, rassemblant au total plusieurs centaines de milliers de personnes.

Ses derniers rassemblements de campagne, à Mahajanga le 3 novembre, ou dans la capitale Antananarivo le dimanche 4 novembre ont réuni plus de 70 000 personnes.

À deux jours du premier tour de l'élection présidentielle, le candidat Hery Rajaonarimampianina se déclare confiant concernant l'issue de ce scrutin : « Je suis très satisfait du travail accompli. À chaque déplacement, j'ai pu aller à la rencontre de la population, entendre ses attentes et porter mes projets de développement. Aujourd'hui, le pays a plus que jamais besoin de stabilité et cela ne saurait se construire sans infrastructures et sans les avancées sociales que nous avons obtenues. Je suis confiant car les engagements que je défends sont réalistes et atteignables. »

Les conditions nécessaires au développement de Madagascar ont été créées durant le premier mandat de Hery Rajaonarimampianina (2014-2018). Des progrès en matière de couverture sociale et de construction d'infrastructures ont été réalisés, pour le bénéfice de la population et l'amélioration de ses conditions de vie. Ainsi, la croissance économique est en hausse constante depuis cinq ans et une projection de 5% a été établie par la Banque Mondiale pour l'année 2018.

Il s'agit maintenant de poursuivre et de pérenniser cette voie : cette ambition s'appuie sur la Vision Fisandratana, plan de développement qui envisage la création de six pôles de croissance régionaux en tenant compte des secteurs de spécialisation de chaque localité. L'agriculture, l'industrie, les services, le tourisme et le numérique comptent parmi les activités génératrices d'emplois, notamment chez les jeunes. D'autre part, la Vision Fisandratana se double d'une visée sociale, qui consiste à continuer les efforts pour réhabiliter et construire de nouvelles infrastructures de santé, d'éducation, de transport et d'énergie.

Ces cinq dernières années, Hery Rajaonarimampianina a posé les fondements de la maison Malagasy. La population entend récolter les fruits de ce travail pour que l'édifice puisse s'ériger du socle jusqu'au toit. C'est en suivant cette direction que le candidat N°12 appelle la population à faire son choix, mercredi 7 Novembre, en liberté de conscience et dans l'apaisement.

Hery Rajaonarimampianina ajoute : « La Nation Malagasy a besoin d'être en paix avec elle-même après des années de coups d'État, d'instabilité, de crises économique et sociales. Il est plus que temps de refermer les blessures de l'Histoire en optant pour la marche de la démocratie et du progrès. »

À propos des dates-clés de l'élection

La campagne du premier tour se termine ce lundi 5 novembre, à 23h59. Le scrutin aura lieu le mercredi 7 novembre, jour déclaré chômé et payé pour l'ensemble de la population. Les résultats provisoires seront publiés le 23 novembre par la Commission Électorale Nationale Indépendante (Céni) et les résultats définitifs le 29 novembre au plus tard par la Haute Cour Constitutionnelle (HCC).



Le deuxième tour se tiendra le mercredi 19 décembre

.

Distribué par APO Group pour Hery Rajaonarimampianina.

Télécharger Fisandratana

Télécharger les images :

http://bit.ly/2OtT6k1

http://bit.ly/2F5iVay

Cannelle Raberahina

cr@35nord.com

(+261) 32 50 922 33

https://www.facebook.com/TeamHery2018

http://www.hery2018.com

https://twitter.com/Voromahery2018

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Hery Rajaonarimampianina via Globenewswire