Deux ans après le début de la remontée rapide de l'inflation, les investisseurs, les économistes et les décideurs politiques restent divisés sur la voie à suivre.

Certes, l'inflation globale dans les principales économies développées a reculé par rapport aux sommets atteints depuis plusieurs décennies, les impulsions inflationnistes provenant du COVID-19, telles que la flambée des prix des voitures d'occasion et des semi-conducteurs, s'estompent, et la crise du gaz en Europe s'est atténuée.

Mais les marchés de l'emploi sont tendus et les pressions sur les prix, à l'exclusion de l'énergie volatile et des denrées alimentaires, restent élevées.

L'enjeu est de taille pour les décideurs politiques et les traders, qui ont été à maintes reprises trompés par l'inflation.

Voici les arguments en faveur et en défaveur d'une baisse rapide de l'inflation vers le niveau de 2 % visé par la plupart des banques centrales.

ARGUMENTS EN FAVEUR D'UN RECUL RAPIDE

1/ PRIX DE L'ÉNERGIE

La chute des prix de l'énergie tire l'inflation globale vers le bas.

Avec des prix du gaz naturel européen au plus bas depuis août 2021, en baisse de 85 % par rapport au pic de l'année dernière, l'inflation dans la zone euro n'est plus à deux chiffres.

L'inflation américaine a augmenté de 6,4 % en janvier, soit la plus faible hausse depuis octobre 2021, après avoir atteint un sommet de 9,1 % en juin dernier.

La réouverture de la Chine a stimulé les prix du pétrole. Mais à 83 dollars le baril, le Brent est encore en baisse de 40 % par rapport aux 139 dollars atteints juste après l'invasion de l'Ukraine. Il devrait atteindre une moyenne de 89,23 dollars cette année, selon un sondage Reuters.

La chute des prix du gaz en Europe est une bonne nouvelle pour l'inflation https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-MARKETS/egpbyogkavq/chart.png

2/ LES CHAÎNES D'APPROVISIONNEMENT S'ARRANGENT

Les disruptifs de la chaîne d'approvisionnement causés par le COVID-19 et la guerre en Ukraine, facteurs clés de la flambée de l'inflation, se sont nettement atténués.

Un indice de la Réserve fédérale de New York suggère que les chaînes d'approvisionnement mondiales sont "revenues à la normale", les pressions étant à leur plus bas niveau depuis avant la pandémie, la réouverture de la Chine des restrictions sévères imposées par le COVID-19 étant la dernière source d'amélioration.

Adam Slater, économiste en chef d'Oxford Economics, note que cette mesure de la Fed précède d'environ 12 mois l'inflation dans les économies du Groupe des sept (G7).

Cela implique que l'inflation de base du G7, hors alimentation et énergie, pourrait baisser à environ 2,5 % d'ici la fin de l'année et sous les 2 % début 2024, estime-t-il.

Le marché du travail américain reste tendu https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-MARKETS/zdvxdxeyevx/chart.png

3/ QUELLE SPIRALE DES SALAIRES ET DES PRIX ?

Oui, le marché du travail est tendu. Mais l'indice du coût de l'emploi que surveille la Fed ralentit et a enregistré au quatrième trimestre sa plus faible hausse depuis un an.

"S'il s'agit d'une économie en forte croissance, où la demande de travailleurs dépasse largement l'offre, vous vous attendez à voir les salaires et les coûts de l'emploi augmenter", a déclaré James Knightley, économiste international en chef d'ING.

En janvier, les salaires réels au Japon ont connu leur plus forte baisse depuis près de neuf ans, tandis que les salaires italiens n'ont augmenté que de 1,1 % en 2022, contre une inflation moyenne de 8,7 %.

Même les faucons des banques centrales, comme l'Allemand Joachim Nagel, admettent qu'il n'y a pas de spirale salaires-prix.

Selon les données de la BCE, ce sont plutôt les bénéfices des entreprises qui se taillent la part du lion dans les pressions sur les prix au sein de la zone euro depuis 2021. Une étude récente du FMI remontant aux années 1960 a révélé que l'inflation soutenue n'est apparue que dans une petite minorité de cas où les salaires et l'inflation ont augmenté simultanément pendant plusieurs trimestres.

ARGUMENTS EN FAVEUR D'UNE INFLATION PERSISTANTE

1/ LEÇON D'HISTOIRE

Depuis 1970, lorsque les hausses de prix ont atteint en moyenne 8 % sur 14 marchés développés, il a fallu au moins six ans pour que l'inflation revienne à 3 %, selon une analyse de Research Affiliates.

Les données de la London Business School montrent que l'inflation dans 21 pays depuis 1900 a connu des pics pendant les guerres et les crises énergétiques, suivis d'une série de pics plus modestes au lieu d'une trajectoire de baisse claire.

"Je parierais la maison contre une inflation moyenne de 2,5 %, par exemple, au cours des dix prochaines années. Elle sera bien plus élevée", a déclaré Frédéric Leroux, responsable des actifs croisés chez Carmignac.

Selon un sondage Reuters, l'inflation globale aux États-Unis devrait atteindre 2,7 % d'ici à la fin de 2023, avec des estimations allant jusqu'à 4,6 %. L'inflation dans la zone euro devrait se situer entre 2 % et 5,2 % d'ici à la fin de l'année.

L'histoire montre qu'une inflation de 2 % n'est pas la norme https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-MARKETS/jnvwyaogmvw/chart.png

2/ JOURNÉE DE PAIE

L'étroitesse du marché de l'emploi américain laisse penser que l'inflation ne bougera pas. Rappelez-vous que la création de 500 000 nouveaux emplois en janvier a suscité une nouvelle augmentation des paris sur la hausse des taux d'intérêt.

Les hausses de salaires ne sont peut-être pas le moteur de l'inflation à l'heure actuelle, mais le risque est qu'elles le deviennent. Les données de la BCE montrent que les attentes des consommateurs en matière de croissance des salaires continuent d'augmenter.

Les responsables politiques de la BCE ont déclaré que si l'inflation élevée persiste, les demandes de salaires correspondant à l'inflation deviennent plus probables. En février, les responsables de la Fed ont estimé que la croissance des salaires maintenait les prix des services à un niveau élevé.

Même au Japon, réputé pour ses décennies de déflation et de stagnation des salaires, Fast Retailing, la société mère d'Uniqlo, a déclaré qu'elle augmenterait les salaires de 40 %.

3/ LE FACTEUR CHINOIS

La réouverture économique de la Chine accentuera les pressions sur les prix au niveau mondial, car le commerce et les voyages stimulent la demande du plus grand acheteur de produits de base au monde.

L'impact sur les prix de l'énergie n'a pas encore été pleinement ressenti, a déclaré Idanna Appio, gestionnaire de portefeuille chez First Eagle Investments, et se renforcera à mesure que les voyages chinois reprendront.

Les analystes interrogés par Reuters s'attendent à ce que la Chine importe une quantité record de pétrole brut en 2023.

Les usines chinoises ont désormais le vent en poupe. En février, l'activité manufacturière a progressé au rythme le plus rapide depuis plus de dix ans.

Le directeur général de Gunvor, l'un des principaux négociants en pétrole, prévoit une hausse des prix du pétrole au cours du second semestre 2023 en raison de la reprise de la demande chinoise. Goldman Sachs estime que la réouverture de la Chine pourrait finir par faire augmenter l'inflation globale américaine de 0,5 point de pourcentage.