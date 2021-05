Fin de la querelle GB-UE sur le statut de l'ambassadeur à Londres

LONDRES, 5 mai (Reuters) - Le Royaume-Uni a annoncé mercredi avoir accordé un statut diplomatique intégral à l'ambassadeur de l'Union européenne à Londres, mettant fin à une querelle qui a nui aux relations entre les deux camps après la sortie du Royaume-Uni du bloc communautaire.

Dans un premier temps, le gouvernement britannique avait refusé d'accorder à l'ambassadeur de l'UE, Joao Vale de Almeida, le même statut et les mêmes privilèges diplomatiques que ceux accordés aux émissaires d'autres pays, avançant l'argument que l'UE n'était pas un Etat.

L'UE avait réagi en excluant de réunions l'ambassadeur britannique à Bruxelles.

Ce désaccord entre les deux camps a été résolu après une réunion entre le secrétaire britannique au Foreign Office, Dominic Raab, et le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell.

"Nous sommes contents d'avoir conclu un accord ensemble, basé sur la bonne volonté et le pragmatisme", a déclaré Dominic Raab dans un communiqué. (William James et Andrew MacAskill; version française Nicolas Delame et Jean Terzian)