OK, le titre est un peu agressif. Mais les regards se tournent une fois de plus cet après-midi vers l'inflation aux Etats-Unis, qui devrait démontrer que la combinaison entre des taux élevés et une base de comparaison qui va en s'améliorant contribue à ramener la surchauffe des prix dans des bornes plus raisonnables. Il est aussi question ce matin de transactions à plusieurs milliards, d'une autre nettement plus modeste et du moteur chinois du CAC40 français.

Les marchés actions ont repassé la marche avant pour démarrer la semaine, en gommant progressivement le trou d'air hérité de la journée de jeudi dernier. Mention spéciale à Paris, où le CAC40 a repris plus de 1%, emmené par son secteur du luxe après un énième soubresaut chinois. Le problème quand les marchés actions manquent d'idées comme c'est le cas actuellement, c'est qu'ils semblent réagir de façon épidermique à tout et n'importe quoi. Mais parfois, ces réactions nous permettent aussi de mieux comprendre les forces à l'œuvre. Prenez LVMH, la valeur chérie des Français, quoique vaguement suspecte à cause de ses ratios de valorisation peu raisonnables (la démonstration marche aussi avec Hermès, avec des ratios encore plus fous). Sur les deux derniers mois, l'action LVMH a vécu au rythme des actions chinoises. Une rumeur de coup de pouce des autorités chinoises à la croissance ? Une hausse pour LVMH. Une déception sur ces satanés dirigeants communistes qui n'ont même pas la décence d'injecter des liquidités dans leur propre économie ? Une baisse pour LVMH. Le Hang Seng a perdu 5,9% en deux mois et LVMH 6,2%. Je cède la parole à mes amis d'AlphaValue, qui résumaient hier le secteur en ces termes dans leur excellente quotidienne : "Les experts discutent du secteur depuis des lustres pour savoir si ces méga-valeurs sont le fruit de la chance (demande chinoise), d'une excellente gestion (équitable), d'une mégatendance (davantage de personnes "riches" à mesure que le coefficient de Gini s'aggrave) ou de produits exceptionnels qui répondent à une demande inexploitée. Le jury n'a pas fini de se prononcer."

Pour rester dans les poids lourds, les choses ont l'air de se décanter pour les gros acheteurs américains. Hier, Microsoft a réussi à renverser la table dans sa quête d'un rachat d'Activision. L'antitrust américain avait demandé à la justice de bloquer la transaction, jugeant qu'elle allait porter atteinte à la concurrence en rendant l'un des plus gros éditeurs de jeux vidéo du monde captif du géant des logiciels et propriétaire de la console Xbox. Mais une juge californienne a refusé d'aller dans ce sens en estimant que la FTC a échoué à démontrer qu'une menace existe. Le régulateur peut faire appel. Mais dans la foulée, son homologue britannique a suspendu sa propre action en justice contre la transaction, ce qui suggère que la balance penche désormais clairement en faveur de Microsoft, alors que l'affaire était plutôt mal embarquée. Autre opération américano-américaine de poids, le rachat de VMware par Broadcom devrait obtenir l'aval de l'UE, après validation des concessions proposées. VMware pèse 65 Mds$, Activision 71,5 Mds$. Et puisqu'on parle de consolidation dans le secteur technologique, Nvidia pourrait revenir par la fenêtre sur le dossier Arm, après avoir tenté de défoncer la porte. Le rachat du concepteur de puces britannique par le Californien avait été bloqué par l'antitrust l'année dernière, mais le Financial Times croit savoir que Nvidia va demander à faire partie des actionnaires minoritaires de référence lors de l'introduction en bourse d'Arm, en cours d'organisation par son propriétaire Softbank. On reste dans les mêmes proportions capitalistiques que les sommes énoncées précédemment : Nvidia avait proposé 66 Mds$ pour racheter cet acteur stratégique des semiconducteurs. Dans le cadre de l'IPO les rumeurs vont du simple au double pour la valorisation : 40 Mds$ selon la police et 80 Mds$ selon les manifestants. Les trois opérations que je viens de mentionner ont en commun, outre leur montant, de renforcer l'hégémonie des grands acteurs américains sur le compartiment technologique. On attend aussi le possible épilogue du feuilleton Casino, avec un casting moins prestigieux et des montants beaucoup plus modestes : 325 M€ de capitalisation, mais 11,45 Mds€ de valeur d'entreprise, ce qui donne une assez bonne idée de la dette colossale du groupe.

La séance du jour sera marquée par la publication à 14h30 de l'inflation américaine du mois de juin, qui est incontestablement la reine du bal boursier aujourd'hui. L'attente moyenne est à 3,1% de hausse sur un an. C'est relativement élevé, mais cela marquerait un gros ralentissement par rapport à la hausse annuelle de 4% enregistrée en mai et une poursuite de la décrue initiée il y a plusieurs mois. Les investisseurs sont avides d'un ralentissement de la surchauffe des prix parce qu'ils présument, à juste titre, que cela rendra la politique monétaire de la Fed moins punitive. L'inflation sous-jacente, ou core inflation aux Etats-Unis, c’est-à-dire la hausse des prix expurgée des éléments volatils, est attendue à +0,3% par rapport à mai, après +0,4% entre avril et mai.

J'ajoute que la Banque du Canada doit se prononcer sur ses taux à 16h00. La décision en elle-même n'est pas d'un intérêt majeur en temps normal, mais le marché suivra de près les indications fournies par la banque centrale sur sa trajectoire de taux et son analyse des conditions économiques. Parmi les autres temps forts du jour, la Banque d'Angleterre publie le résultat de ses tests de résistance bancaire à 8h00, tandis que son patron prendra la parole à 10h00. La journée boursière se terminera avec le dernier Livre Beige des projections de la Fed (20h00).

En Asie Pacifique, le Japon a perdu son Mojo, avec une poursuite de la baisse du Nikkei, qui perdait ce matin -0,7%. Les indices locaux paient un premier semestre très favorable, la remontée du yen et le syndrome des vases communicants avec la Chine, qui retrouve un peu d'attrait aux yeux des investisseurs depuis que ses performances économiques sont tellement faibles que tout le monde pense que les autorités vont devoir sortir du bois et soutenir l'édifice par des rumeurs de relance. Ceci dit, vous savez probablement que c'est la 57e fois que cette analyse est faite depuis trois ans et qu'elle fait flop. Pour autant, l'annonce hier d'un appel de deux régulateurs en faveur d'un soutien des banques à l'immobilier a réveillé les indices chinois (et LVMH et consorts, cf. au-dessus). Même topo ce matin avec un Hang Seng qui gagne 1%. Les autres places sont aussi en hausse dans la région. Les indicateurs avancés européens sont bien orientés. Le CAC40 gagnait 0,36% à 7244 points peu après l'ouverture.

C'est donc jour d'inflation aux Etats-Unis. Tout l'agenda ici.

L'euro remonte à 1,0958 USD. L'once d'or est stable à 1923 USD. Le pétrole est remonté, avec un Brent de Mer du Nord à 77,93 USD le baril et un brut léger américain WTI à 73,31 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans monte à 4,07%. Le bitcoin se négocie autour de 30 200 USD.

