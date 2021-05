Fin de souscription pour l'emprunt obligataire Palatine Europe Opportunité 17 indexé sur l'indice EURONEXT EUROZONE ENERGY TRANSITION LEADERS 50EW DECREMENT 5% lancé par la Banque Palatine le 10 mars 2021

Regulatory News:

La Banque Palatine porte à la connaissance du public que les souscriptions à l'emprunt obligataire Palatine Europe Opportunité 17 (code ISIN FR0014001PT0), indexé sur l'indice EURONEXT EUROZONE ENERGY TRANSITION LEADERS 50EW DECREMENT 5%, d’un montant compris entre 30 et 50 millions d’euros et d’une durée de six ans (éligibilité Compte-titres hors PEA et assurance vie) et ouvertes au public le 10 mars 2021, ont été clôturées le 7 mai 2021.

Le montant nominal total de l’émission est de 30 100 000 euros, soit 30 100 obligations d’un montant nominal unitaire de 1.000 euros. Le montant total du produit net est égal au montant total de l’émission.

Les modalités des Obligations sont précisées dans des Conditions Définitives issues du prospectus de base en date du 25 juin 2020 (visé par l'Autorité des marchés financiers (l’«AMF») sous le numéro 20-282) tel que complété par le premier supplément au prospectus de base en date du 26 août 2020 (visé par l’AMF sous les numéro 20-429) et par le second supplément au prospectus de base en date du 11 mars 2021 (visé par l’AMF sous les numéro 21-064) qui constituent ensemble un prospectus de base au sens de la Directive Prospectus telle que modifiée (le «Prospectus de Base »). Le Prospectus de Base et les Conditions Définitives sont disponibles sur les sites Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de l'Emetteur (www.palatine.fr). L’attention des investisseurs est attirée sur la rubrique « Facteurs de risque » du Prospectus.

A propos de la Banque Palatine

La Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée (Groupe BPCE), est aux côtés des entrepreneurs aussi bien sur le plan professionnel que personnel depuis 240 ans. Elle déploie son expertise auprès des moyennes entreprises et des ETI (entreprises de taille intermédiaire). Son réseau de 43 agences en France, en synergie avec les métiers d'expertise (ingénierie patrimoniale, juridique et fiscale, conseil en investissement, approche globale du patrimoine du dirigeant, corporate finance, immobilier, international, desk clientèle...) accompagne aujourd'hui 14000 entreprises et 60000 clients particuliers. https://www.palatine.fr & @BanquePalatine

