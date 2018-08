Fin des discussions commerciales sino-américaines à Washington

WASHINGTON, 23 août (Reuters) - Des discussions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine se sont achevées jeudi, annonce la Maison blanche qui ajoute que les deux délégations ont "échangé des opinions sur la manière d'obtenir de l'équité, de l'équilibre et de la réciprocité dans nos relations économiques".

"Nous sommes reconnaissants envers la délégation chinoise d'être venue aux Etats-Unis pour participer à ces réunions", a ajouté Lindsay Walters, porte-parole de la Maison blanche, dans un communiqué.

Ces négociations, menées à un niveau intermédiaire, se sont déroulées sur deux jours, alors que de nouveaux droits de douane réciproques entraient en vigueur entre Washington et Pékin, taxant mutuellement à 25% quelque 16 milliards de dollars de produits importés de part et d'autre.

Il s'agissait des premières négociations officielles depuis une rencontre entre le secrétaire américain au Commerce Wilbur Ross et le conseiller économique chinois Liu He en juin à Pékin.

Dans une interview accordée lundi à Reuters, Donald Trump avait dit ne pas "attendre grand chose" de ces discussions, qui étaient conduites par le sous-secrétaire au Trésor américain, David Malpass, et le vice-ministre chinois du Commerce, Wang Shouwen. (Jeff Mason et Steve Holland Danielle Rouquié et Henri-Pierre André pour le service français)