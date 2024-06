Les opérations de sauvetage sur le site d'un glissement de terrain en Papouasie-Nouvelle-Guinée devraient s'achever jeudi, deux semaines après l'effondrement d'une partie d'une montagne sur un village isolé, selon une agence des Nations unies.

Le nombre de victimes de la catastrophe dans la région d'Enga en Papouasie-Nouvelle-Guinée n'est pas encore connu, mais le gouvernement national a déclaré que plus de 2 000 personnes pourraient avoir été enterrées vivantes. Selon une estimation des Nations unies, le nombre de morts s'élèverait à environ 670.

L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a déclaré dans un communiqué mercredi que la période de 14 jours accordée par les autorités locales pour la recherche et le sauvetage prendra fin jeudi.

"Le gouvernement provincial cessera de rechercher des corps en raison des risques pour la santé publique et de la possibilité de nouveaux glissements de terrain, car le sol reste instable", a indiqué l'OIM.

"Les corps non retrouvés seront déclarés personnes disparues et le site du glissement de terrain sera désigné comme lieu d'enterrement collectif et des monuments seront érigés.

Des experts géologiques néo-zélandais ont recommandé l'évacuation de milliers d'habitants d'une zone plus étendue en raison du risque d'un nouveau glissement de terrain, a indiqué l'OIM.

"Ces zones sont très instables et des fissures se forment dans le sol, ce qui nécessite une évacuation immédiate.

Le terrain périlleux et les troubles tribaux dans la région ont retardé l'arrivée de l'équipement lourd et de l'aide, et les représentants du gouvernement de la PNG ont exclu, il y a une semaine, de trouver des survivants sous les décombres.

Le site de la catastrophe sera mis en quarantaine et son accès sera limité afin d'éviter la propagation de maladies à partir des corps en décomposition, selon l'OIM.

La semaine dernière, le Premier ministre de la PNG, James Marape, a accusé les précipitations extraordinaires et les changements climatiques d'être à l'origine des nombreuses catastrophes survenues dans la nation insulaire du Pacifique cette année, y compris le glissement de terrain.