Bourse de Paris : Fin des poisons d'avril ?

"Les hauts responsables américains et chinois ont réglé la majorité des problèmes qui faisaient obstacle à la conclusion d'un accord visant à mettre fin à leur différend commercial de longue date, mais ils continuent de négocier sur la manière de mettre en œuvre et d'appliquer l'accord, selon des sources au fait des discussions", peut-on lire dans le quotidien financier britannique. Ce n'est pas la première fois que des bruits de couloirs positifs émergent, mais les dernières indications sont concordantes et déplacent lentement le curseur vers la conclusion d'un accord.Au Royaume-Uni, une issue aussi est possible, malgré l'avalanche de votes négatifs au parlement sur les différentes formes de Brexit. Theresa May a changé de stratégie : elle a tendu la main aux Travaillistes pour leur proposer de discuter d'un compromis. Jeremy Corbyn a accepté la proposition. Les Brexiters sont furieux. Pour mettre son plan à exécution, la Première ministre doit à minima obtenir un nouveau report auprès de l'UE. Le feuilleton n'est pas fini.Outre ces deux éléments, il faut retenir ce matin la confirmation de la reprise de la remontée du pétrole, avec un Brent qui frôle les 70 USD et un spread avec le WTI qui a tendance à se réduire. Donald Trump ne doit pas apprécier, lui qui avait la semaine dernière à nouveau sermonné l'Opep sur sa politique de quotas.Les rumeurs de progression dans les discussions sino-américaines contribuent à doper les indicateurs avancés américains et européens ce matin . En Asie en fin de parcours, le vert domine largement. Une ouverture haussière se profile donc.Les indices PMI finaux des services du mois de mars sont en approche dans plusieurs pays d'Europe, en zone euro (10h00) et aux États-Unis (15h45 pour le PMI Markit, 16h00 pour l'ISM). Viendront s'y ajouter les ventes de détail en zone euro (11h00), l'indicateur ADP sur l'emploi aux Etats-Unis (14h15) et les stocks pétroliers hebdomadaires américains (16h30).L'euro reprend 0,2% au dollar à 1,12214 USD. L'once d'or est stable à 1292 USD. L'or noir grappille encore un peu de terrain, à 69,70 USD pour le Brent et à 62,77 USD pour le WTI. L'obligation d'Etat américaine à 10 ans affiche un rendement de 2,499%. La flambée du Bitcoin (+18% hier) se calme mais la cryptomonnaie reste haussière, au-dessus des 5000 USD.