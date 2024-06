L'économie canadienne des services a progressé en mai pour la première fois depuis un an, les entreprises ayant enregistré une augmentation des nouvelles affaires et embauché des travailleurs à un rythme plus rapide, selon les données de l'indice PMI des services de S&P Global Canada, publiées mercredi.

L'indice principal de l'activité commerciale est passé de 49,3 en avril à 51,1, dépassant le seuil de 50 pour la première fois depuis mai de l'année dernière et affichant son niveau le plus élevé depuis avril 2023. Une lecture supérieure à 50 indique une expansion du secteur.

"Il y a eu un retour bienvenu à la croissance en mai, avec des preuves d'un environnement de demande plus stable bénéficiant aux fournisseurs de services canadiens", a déclaré Paul Smith, directeur économique de S&P Global Market Intelligence, dans un communiqué.

"Les entreprises ont embauché des travailleurs supplémentaires non seulement pour faire face à la charge de travail actuelle, mais aussi en prévision d'une nouvelle croissance au cours des 12 prochains mois."

L'indice des nouvelles entreprises est passé de 50,0 à 51,8 en avril, grâce à la croissance des fournisseurs de services financiers et d'assurance ainsi que de services d'information et de communication, et l'indice de l'emploi est passé de 50,6 à 51,2.

"La hausse de l'emploi a entraîné une augmentation des coûts de main-d'œuvre typiques, ce qui a été un facteur clé de la nouvelle forte hausse des dépenses d'exploitation globales", a déclaré M. Smith.

Face à l'augmentation des dépenses d'exploitation, les entreprises ont cherché à protéger leurs marges en augmentant leurs prix, mais le rythme de cette augmentation s'est ralenti.

L'indice des prix facturés est passé de 56,3 en avril à 55,4, tandis que l'indice des prix des intrants s'est établi à 60,0, en baisse par rapport à 60,3.

L'indice PMI composite S&P Global Canada, qui reflète l'activité du secteur manufacturier et du secteur des services, a également dépassé le seuil de 50 pour la première fois depuis un an. Il se situait à 50,6 en mai, son niveau le plus élevé depuis avril 2023 et en hausse par rapport aux 49,3 du mois précédent.

Les données de lundi ont montré que l'indice PMI manufacturier du Canada a légèrement baissé à 49,3 le mois dernier, contre 49,4 en avril.