Finablr : -55% après des révélations préoccupantes

Le management avance plusieurs facteurs pour expliquer cette situation : l'impact des restrictions de circulation causées par le coronavirus, la dégradation de la qualité crédit des obligations de Travelex et une dégradation des liquidités au sein du groupe et le ressenti négatif que fait planer les interrogations sur NMC Health (les deux sociétés ont été fondées par l'homme d'affaires B.R. Shetty et la seconde est dans l'oeil du cyclone).

"Ces facteurs limitent considérablement l'accès de la société aux liquidités quotidiennes dont elle a besoin pour gérer efficacement ses activités et sa capacité à négocier des financements à plus long terme. En raison de l'évolution rapide des événements et des circonstances mentionnés ci-dessus, la société cherche de toute urgence à compléter son évaluation de sa situation de liquidité et de trésorerie et à négocier les mesures nécessaires pour répondre à ses besoins de financement à court et à long terme", indique le communiqué.

Le conseil d'administration va diligenter une enquête indépendante pour faire le bilan des arrangements financiers en cours. Il assure qu'après contact avec ses auditeurs et le reste des services comptables, il n'est apparu aucune transaction non-divulguées ou d'engagements hors bilan.

Des arguments qui sont loin de faire mouche : l'action Finablr plonge de 55% à 10,10 GBp en matinée à Londres.