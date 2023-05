La semaine dernière aurait pu être vaguement déprimante en bourse, sans le sursaut de vendredi. Le net rebond de Wall Street, pour des raisons un peu ésotériques à ce stade si l'on excepte la contribution d'Apple après des chiffres rassurants, aura évité une cinquième séance de rang dans le rouge. La semaine démarre par un jour férié au Royaume-Uni pour le couronnement de Charles III, alors que la plupart des autres places financières - Paris comprise - sont ouvertes.

Vendredi donc, Wall Street a mis fin à quatre séances consécutives de baisse par un gros rebond. Le Nasdaq a repris 2,1% et le S&P500 1,9%. Insuffisant pour permettre à l'indice généraliste d'afficher un bilan hebdomadaire positif, mais juste assez pour que le Nasdaq boucle sa semaine à +0,1%. En Europe, le STOXX Europe 600 s'est retrouvé en baisse de 0,3% sur la même période. Objectivement, si on avait posé pêle-mêle sur la table au début de la séance les différents facteurs qui ont permis à Wall Street de rebondir, je ne suis pas sûr que quelqu'un aurait été capable, rationnellement, de prédire les niveaux de clôture. Mais ce qui est chouette, c'est qu'à posteriori, on peut tout expliquer. Le rebond de vendredi ? C'est facile, ce sont les bons résultats d'Apple, renforcés par des chiffres de l'emploi toujours solides aux Etats-Unis et le rebond des banques régionales. Si ça avait baissé, j'aurais pu vous expliquer que les bons résultats d'Apple ont été balayés par les bons chiffres de l'emploi, qui refont craindre pour la trajectoire de la politique monétaire américaine, ce qui a fait plonger les banques régionales.

On reste donc dans une configuration où les marchés actions interprètent à leur sauce les enchaînements qui leur sont proposés, dans un contexte de visibilité médiocre sur la macroéconomie. Pour autant, le message qui a pris du poids la semaine dernière, c'est celui d'une Fed qui va devoir, bon an, mal an, stopper son cycle de resserrement monétaire voire commencer à baisser les taux. Vous vous souvenez, le Graal des investisseurs financiers, c'est la baisse des taux. Comme dit Mamie Lucette de façon plus triviale, "pour mes placements boursiers, il vaut mieux un marché de l'argent florissant et une économie à la peine que le contraire".

Quant à chercher à comprendre pourquoi la banque américaine Pacwest fait -68% en quatre séances puis +82% vendredi… j'ai renoncé. Les contrats à terme sur la politique monétaire américaine signalent que la période de hausse de taux est terminée après le dernier tour de vis du début du mois de mai. Le débat se déporte désormais sur la date de la première baisse. Juillet tenait la corde la semaine dernière, mais la faveur des pronostics a l'air de s'être reportée depuis sur septembre. La banque centrale américaine, de son côté, essaie de faire croire qu'elle n'a pas prévu de baisser les taux cette année, pour éviter que l'activité n'accélère à nouveau en faisant rebondir l'inflation. La stratégie de ce poker menteur est susceptible d'évoluer au gré des nouvelles données d'entrées. En voici quelques-unes :

Les statistiques macroéconomiques américaines de court terme

L'enquête d'opinion auprès des agents de crédit, dite enquête SLOOS (pour Senior Loan Officer Opinion Survey), que la Fed doit publier aujourd'hui et qui mesure l'état de tension du marché du crédit après les hausses de taux. Tout le monde s'en fout d'habitude mais cette enquête trimestrielle est redevenue importante pour tenter de prédire les dégâts des taux élevés sur l'économie.

L'inflation d'avril, publiée mercredi, et les prix à la production (jeudi).

L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan (vendredi).

Les facteurs X

Les tractations sur le plafond de la dette américaine (lire ici un article intéressant à ce sujet).

La crise des banques régionales américaines.

La géopolitique, notamment autour de la Chine et de la Russie.

La bande-son du mois de mai

La réponse à la question de vendredi pour ceux qui suivent :Soitec et Steico.

Parmi les autres actualités du moment sur les marchés, Berkshire Hathaway, le holding de Warren Buffett, a publié ses résultats et produit les habituels commentaires sur son portefeuille et les tendances de marché. Le groupe a beaucoup plus cédé de titres d'actions cotées qu'il n'en a acquis sur les trois premiers mois de l'année. Il est assis sur un trésor de guerre de plus de 130 Mds$, soit la capitalisation de la seconde plus grosse entreprise allemande, Siemens AG. Buffett, qui avait adoubé Greg Abel comme son successeur en 2021, a confirmé son choix. Il faut dire qu'à 92 ans, le milliardaire-gourou (à ne pas confondre avec le Kant-gourou, qui est un philosophe) doit préparer sa succession, histoire de limiter au maximum des remous qui semblent inévitables à sa disparition.

En Asie Pacifique, le Nikkei 225 japonais connaît un retour de "golden week" difficile. Après trois séances fériées, la reprise se fait à -0,6%. La Chine se porte mieux dans le sillage de Wall Street, sur des gains de 0,8% environ à Shanghai et à Hong Kong. Des hausses de même ampleur sont visibles en Corée du Sud, en Inde et en Australie. Les indicateurs avancés européens hésitent autour de l'équilibre.

Les temps forts économiques du jour

La production industrielle allemande (8h00) et ses stocks des grossistes américains (16h00) sont en vue. Tout l'agenda ici.

L'euro est ferme à 1,1043 USD. L'once d'or est revenue autour de 2023 USD. Le pétrole a rebondi, avec un Brent de Mer du Nord à 75,64 USD le baril et un brut léger américain WTI à 71,72 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans atteint 3,42%. Le bitcoin s'échange autour de 28 300 USD.

Les principaux changements de recommandations

Adidas : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 150 à 175 EUR.

Befesa : Goldman Sachs reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 57 à 54,50 EUR.

Hemnet : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 150 à 155 SEK.

Landis+Gyr : Credit Suisse reste neutre avec un objectif de cours relevé de 62 à 68 CHF.

Nestlé : Julius Bär reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 125 à 130 CHF.

Nexans : Credit Suisse démarre le suivi à neutre en visant 100 EUR.

Ocado : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 485 à 550 GBp.

OCI : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 30 à 26 EUR.

Raiffeisen : Citigroup passe de vendre à neutre en visant 15 EUR.

Rational AG : Baader Helvea passe d'accumuler à alléger en visant 635 EUR.

Rieter : UBS reste neutre avec un objectif de cours réduit de 104 à 98 CHF.

Schibsted : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 272 à 280 NOK.

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

Vivendi obtient l'aval de l'Espagne pour augmenter sa participation dans Prisa.

Alstom a nommé Bernard Delpit comme nouveau vice-président exécutif et directeur financier du groupe à compter du 30 juin.

S&P a relevé la note de crédit émetteur à long terme de Verallia de "BB+" à "BBB-", avec une perspective positive. Ce relèvement marque le passage de la dette de la catégorie spéculative à la catégorie d'investissement.

Vallourec annonce la reprise à pleine exploitation de la mine de Pau Branco.

Elles ont publié / Elles doivent publier : Acheter-Louer…

Dans le monde

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)

Almirall: le bénéfice de base a atteint 51,8 M€ au T1, un peu au-dessus des attentes.

Berkshire Hathaway : le bénéfice d'exploitation trimestriel dépasse 8 Mds$.

PostNL : le résultat opérationnel et finalement légèrement positive au T1, à 7 M€.

Annonces importantes (et moins importantes)