Finalisation de l'acquisition d'ACE Management et émission par Tikehau Capital d'actions nouvelles en rémunération de l'apport d'actions d'ACE Partners, société holding d'ACE Management

La Valeur d’Apport a été réalisée sur la base d’une approche multicritères (méthode de l’actualisation des flux futurs de trésorerie, méthode de valorisation fondée sur un multiple des actifs sous gestion et méthode des multiples EV/EBITDA).

Augmentation de capital pour un montant de 1.039.668 euros de valeur nominale, assortie d’une prime d’apport d’un montant de 1.366.148,37 (représentant la différence entre la Valeur de l’Apport et le montant nominal de l’Augmentation de Capital de Tikehau Capital), soit un montant global d’augmentation de capital de 2.405.816,37 euros.

Les Actions Nouvelles sont entièrement assimilables aux actions ordinaires existantes et y sont attachés les mêmes droits et obligations

Appréciation de la valeur de l’Apport par les Commissaires aux Apports