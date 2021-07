Finance / Assurance : un secteur qui doit se repenser

En France, la collecte nette d'assurance-vie s'est élevée à 1,2 milliard d'euros fin mai 2021. Elle a ainsi dépassé le seuil du milliard d'euros pour le cinquième mois consécutif. L'appétence des ménages français en faveur de placements un peu plus risqués se confirme.



En France le montant des cotisations pour le mois de mai 2021 a doublé par rapport à mai 2020, passant de 5,7 milliards d'euros à 11,4 milliards d'euros.

Le marché se transforme peu à peu du fait d'un intérêt plus marqué des épargnants pour les fonds en unité de compte, alors que les fonds en euros subissent une décollecte nette. Au mois de mai, la collecte nette des produits en unités de compte (UC) s'élevait à 2,8 milliards d'euros. Sur les cinq premiers mois de l'année, elle atteint 13,7 milliards d'euros, un niveau jamais observé depuis quinze ans. La part des cotisations en UC dans le total des cotisations a atteint 40% en mai, contre 34% en 2020. Cet engouement proviendrait à la fois de la bonne tenue des marchés financiers mais aussi d'une pression des assureurs pour inciter leurs clients à investir sur ce type de support.

Autre élément de transformation du secteur : le marché des plans d'épargne retraite (PER) connaît également une croissance importante. 117.000 assurés supplémentaires ont souscrit à un plan d'épargne retraite en mai 2021, soit un bond de 335% par rapport au mois précédent.

Les assureurs doivent se réinventer

La pandémie a souligné comment l'assurance devait repenser son modèle.

Le médiateur français de l'assurance estime que les assureurs doivent clarifier leurs contrats pour les professionnels, alors que la crise sanitaire a suscité un débat sur la prise en charge des pertes d'exploitation par les assurances. Axa a récemment annoncé une transaction avec 15.000 restaurateurs pour solder des contentieux liés à la prise en charge des pertes d'activité suite aux confinements successifs. Toutefois des procédures sont toujours en cours pour d'autres secteurs d'activité.

Trouver des solutions est un défi pour le secteur de l'assurance car il est essentiel que ses clients professionnels conservent leur confiance.