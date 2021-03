COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris le 30 mars 2021

Finance Verte : La Banque de France lance son Centre sur le Changement Climatique (CCC)

et publie son 3ème rapport Investissement Responsable (ISR)

Comme annoncé le 23 mars dernier lors de la publication de son Rapport Annuel 2020, la Banque de France reconnaît l'importance du défi climatique et intègre dans sa stratégie d'entreprise des actions ambitieuses pour y faire face.

C'est pourquoi elle met en place, via la création de son Centre sur le Changement Climatique (« Climate Change Center ») un pilotage rapproché de l'ensemble de ses initiatives, pour s'assurer de leur bonne articulation et renforcer davantage encore sa capacité d'action vis- à-vis du système financier au sens large.

Le Centre jouera le rôle de hub pour l'ensemble des actions engagées par les différentes directions générales dans le domaine de la lutte contre le changement climatique et assurera leur coordination. En particulier, dans le contexte du plan Construire Ensemble 2024 (nouveau plan stratégique d'entreprise récemment annoncé), il s'agit de renforcer l'efficacité de l'action de la Banque de France en s'appuyant sur une expertise dédiée et en contribuant au développement des synergies. Le Centre veillera également à l'articulation des initiatives avec les priorités du Network for Greening the Financial System (NGFS), initiative internationale dont la Banque de France assure le secrétariat depuis son lancement en décembre 2017.

Le Centre, qui reprend les moyens actuels du Service de Finance Durable (SFD), est placé au sein du Pôle de Stabilité Financière (PSF), commun à la Direction Générale de la Stabilité Financière et des Opérations (DGSO) et à l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), et rattaché à la Direction de la Stabilité Financière (DSF). Il sera présidé par Nathalie Aufauvre, Directrice Générale de la DGSO, et dirigé par Bertille Delaveau et son adjoint Clément Bourgey.

Contact Presse :

Service de la Communication externe et digitale : 01 42 92 39 00 - presse@banque-france.fr