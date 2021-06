Finance for Tomorrow lance la première coalition d'investisseurs pour la transition juste 30/06/2021 | 16:11 Envoyer par e-mail :

Les membres fondateurs de la coalition s'engageront à mener des actions d'engagement auprès des entreprises, afin de les encourager à intégrer la transition juste dans leurs stratégies et de faire émerger les meilleures pratiques dans différents secteurs.



A travers cette plateforme collaborative, les investisseurs travailleront avec différentes parties prenantes – entreprises, organisations syndicales, universités et instituts de recherche – afin de définir une stratégie commune et des objectifs précis d'engagement.



Initiée par Finance for Tomorrow, la coalition représente à ce jour 3 600 milliards d'euros et réunit Amundi, Aviva France, Axa & Axa Investment Managers, Caisse des Dépôts, CNP Assurances, CPR Asset Management, Eiffel, l'ERAFP, La Banque Postale Asset Management, Oddo BHF Asset Management, Rothschild & Co Asset Management Europe, et Scor Investment Partners en tant que membres fondateurs.



Des acteurs de premier plan tel que les " Principes for Responsible Investment " (PRI) ont aussi rejoint la coalition en tant qu'observateurs.





