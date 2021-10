Finance for Tomorrow publie la définition de la finance à impact 01/10/2021 | 16:20 Envoyer par e-mail :

Finance for Tomorrow, branche de Paris Europlace, publie la définition de la finance à impact. La finance à impact est une stratégie d'investissement ou de financement qui vise à accélérer la transformation juste et durable de l'économie réelle, en apportant une preuve de ses effets bénéfiques. Elle s'appuie sur les piliers de l'intentionnalité, de l'additionnalité et de la mesure de l'impact, pour démontrer premièrement la recherche conjointe, dans la durée, d'une performance écologique et sociale et d'une rentabilité financière, tout en maîtrisant l'occurrence d'externalités négatives.



La finance à impact doit également démontrer l'adoption d'une méthodologie claire et transparente décrivant les mécanismes de causalité via lesquels la stratégie contribue à des objectifs environnementaux et sociaux définis en amont, la période pertinente d'investissement ou de financement, ainsi que les méthodes de mesure, selon le cadre dit de la théorie du changement.



La finance à impact doit enfin démontrer l'atteinte de ces objectifs environnementaux et sociaux s'inscrivant dans des cadres de référence, notamment les Objectifs de Développement Durable, déclinés aux niveaux international, national et local.



Thierry Déau, président de Finance For Tomorrow, indique " Notre défi est bien celui du passage à l'échelle de ces pratiques encore trop marginales. Il est nécessaire que tous les acteurs financiers français s'approprient la définition collective, pour la développer en pratique, car une meilleure structuration du marché pourra soutenir la diffusion des projets à impact et la capacité d'innovation des acteurs économiques ".





