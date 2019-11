Financière de l'Échiquier : deux fonds distingués par le label responsable allemand FNG-Siegel

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Echiquier Major SRI Growth Europe et Echiquier Positive Impact Europe sont distingués pour la première fois par le label allemand FNG-Siegel, avec le plus haut niveau de qualité, 3 étoiles. Le gestionnaire d'actifs a également obtenu le label belge Towards Sustainability début novembre pour ces deux fonds, déjà détenteurs du label ISR français depuis 2016. Les 2 fonds intègrent aujourd'hui ce standard de qualité qui distinguent les fonds d'investissement responsable des pays germanophones (Allemagne, Autriche, Suisse).Le référentiel du label FNG, qui se fonde sur des critères exigeants de transparence et de qualité, comporte trois niveaux. Un fonds peut recevoir jusqu'à trois étoiles en conjuguant engagement ISR et actionnarial, ainsi qu'une recherche et des processus d'investissement rigoureux.