Les passagers des trains à grande vitesse japonais ont longtemps apprécié de pouvoir commander un café, une glace ou une boîte à lunch auprès d'un employé poussant un chariot à collations, et de savourer ces friandises en passant devant des sites emblématiques tels que le mont Fuji.

Mais face à une pénurie de main-d'œuvre imminente et à une tendance à acheter de la nourriture avant de monter à bord du train, les services de chariots de restauration à bord entre les villes de Tokyo et d'Osaka arriveront en bout de course le 31 octobre.

La Central Japan Railway a annoncé mardi qu'elle supprimerait progressivement les célèbres services de chariots de restauration à bord, dans lesquels un vendeur en uniforme distribue des boissons et des rafraîchissements légers, en poussant son chariot dans les allées du train en marche et en s'inclinant à l'entrée ou à la sortie du wagon.

La vente de snacks et de nourriture est un pilier du Shinkansen, ou train à grande vitesse, depuis sa mise en service en 1964, l'année où le Japon a accueilli les premiers Jeux olympiques de Tokyo, a déclaré un porte-parole des chemins de fer, mais il n'a pas été précisé quand les services de chariots ont été mis en place.

La réaction en ligne a été décourageante, avec "Super-Cold Shinkansen Ice Cream" en 5e position sur la plateforme X anciennement connue sous le nom de Twitter et "In-Train Service" en 6e position dans les heures qui ont suivi l'annonce.

"Je me souviens que j'appréciais la crème glacée à chaque fois que je montais dans le train, et lorsque j'ai sauté dans le dernier train sans manger, j'ai été sauvé par les sandwichs vendus sur place", a déclaré un utilisateur.

Les passagers des voitures de première classe pourront commander de la nourriture et des boissons à l'aide de codes QR à partir du 1er novembre, a indiqué la compagnie ferroviaire.

"Si la réduction des coûts est importante pour une entreprise, les services de restauration à bord sont également importants pour le plaisir du voyageur", a écrit un autre utilisateur.