Fink de BlackRock affirme que la crise Russie-Ukraine pourrait accélérer les monnaies numériques

Dans une lettre adressée aux actionnaires du plus grand gestionnaire d'actifs au monde, M. Fink a déclaré que la guerre poussera les pays à réévaluer leurs dépendances monétaires, et que BlackRock étudiait les monnaies numériques et les stablecoins en raison de l'intérêt accru des clients.

"Un système de paiement numérique mondial, conçu de manière réfléchie, peut améliorer le règlement des transactions internationales tout en réduisant le risque de blanchiment d'argent et de corruption", a-t-il déclaré.

Le ton a semblé différent de celui de mai de l'année dernière, lorsque M. Fink a exprimé certaines inquiétudes concernant la volatilité et a déclaré qu'il était trop tôt pour déterminer si les cryptomonnaies n'étaient qu'un outil de commerce spéculatif.

Dans la lettre de jeudi, le président-directeur général du gestionnaire d'actifs de 10 000 milliards de dollars a déclaré que la crise russo-ukrainienne avait mis fin aux forces de mondialisation à l'œuvre au cours des 30 dernières années.

L'accès aux marchés financiers mondiaux était un "privilège, pas un droit", a-t-il déclaré, ajoutant que BlackRock avait suspendu l'achat de tout titre russe dans ses portefeuilles d'indices actifs à la suite de l'invasion de l'Ukraine par Moscou.

"Au cours des dernières semaines, j'ai parlé à d'innombrables parties prenantes, y compris nos clients et nos employés, qui cherchent tous à comprendre ce qui pourrait être fait pour empêcher le déploiement de capitaux en Russie. Nous pensons que c'est la définition de notre devoir fiduciaire", a déclaré M. Fink.

L'exposition totale des clients de BlackRock Inc. à la Russie était tombée à moins d'un milliard de dollars au début du mois, contre 18 milliards de dollars avant que l'invasion de l'Ukraine par Moscou n'entraîne des sanctions occidentales et la fermeture du marché boursier russe, selon les chiffres fournis par le gestionnaire d'actifs ce mois-ci.

La Russie qualifie ses actions en Ukraine d'"opération spéciale".

L'impact du conflit sur les chaînes d'approvisionnement mondiales - déjà mises à mal ces deux dernières années en raison de la crise du coronavirus - devrait contribuer aux pressions inflationnistes qui poussent les banques centrales mondiales à resserrer leurs politiques monétaires et à revenir sur les mesures accommodantes prises par le COVID-19.

"Alors que les bilans des entreprises et des consommateurs sont solides aujourd'hui, ce qui leur donne un coussin plus important pour surmonter ces difficultés, une réorientation à grande échelle des chaînes d'approvisionnement sera intrinsèquement inflationniste", a déclaré M. Fink.

Il a déclaré que les banques centrales étaient confrontées à un dilemme auquel elles n'avaient pas été confrontées depuis des décennies, devant choisir entre vivre avec une inflation élevée ou ralentir l'activité économique pour contenir les pressions sur les prix.

Les prix de l'énergie ont bondi car les sanctions prises à l'encontre de Moscou ont incité les entreprises et les pays à réévaluer leurs chaînes d'approvisionnement et à tenter de réduire leur dépendance vis-à-vis des matières premières russes.

"La sécurité énergétique a rejoint la transition énergétique en tant que priorité mondiale majeure", a déclaré M. Fink.