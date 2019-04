Fintech: les acteurs genevois réunissent leurs compétences

Genève (awp) - Plusieurs acteurs liés à la blockchain et au financement participatif se sont réunis pour créer la Geneva Fintech Association, sous le patronage de l'Etat de Genève. Le but est de promouvoir le développement des nouvelles technologies, annonce lundi un communiqué.

Il s'agira de soutenir les connaissances dans le domaine et la mise en relation des différents acteurs de la fintech (technologie financière), au niveau local et international, ainsi que de favoriser les échanges.

L'association compte parmi ses membres fondateurs le fournisseur de solutions financières Geneva Management Group (GMC), l'institut d'enseignement numérique (CREA), le cabinet d'avocats Ochsner & Associés, le fournisseur de solutions blockchain We Can Group et des experts de collecte de fonds Swiss Crowdfunding Association. De quoi permettre de réunir l'écosystème genevois du secteur, précise le communiqué.

