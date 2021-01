Fintechs : la querelle des anciens et des modernes

Dans la sphère financière en bourse, il y a deux grandes catégories d'acteurs, du moins jusqu'à ce que la roue tourne, si c'est le cas un jour. Ceux qui sont has been et ceux qui sont cool. Les has been, ce sont en général les banques et les assureurs traditionnels. Les cool, ce sont les néo-banques et toutes les entreprises des services à distance et du paiement, que l'on regroupe désormais sous le nom de "fintech", pour montrer qu'elles sont à la croisée de la finance et des nouvelles technologies. Vous noterez que ce ne sont pas toutes des perdreaux de l'année. On pense par exemple à MasterCard, née en 1966, ou à Fidelity National Information Services, créée en 1968. Mais il y a surtout beaucoup de nouveaux-venus, qui font briller les yeux des investisseurs. Il n'y a qu'à voir le succès de l'introduction d'Adyen aux Pays-Bas en 2019 où les attentes ultra-élevées sur l'arrivée en bourse de Robinhood pour s'en persuader.

En 2020, l'ETF Fintech d'Ark Investment permet de mesurer l'écart avec la banque européenne et américaine

Les "fintechs" partagent dans leur très grande majorité la particularité d'être très généreusement valorisées. Un peu le contraire des valeurs bancaires européennes. Elles sont aussi souvent difficiles à appréhender : quelles sont leurs activités exactes, qui sont vraiment leurs concurrents, comment génèrent-elles leurs bénéfices ? Cette complexité est à l'origine de l'un des plus gros scandales financiers de ces dernières années, l'effondrement de l'ange déchu allemand Wirecard, jadis fintech la plus prometteuse d'Europe. Mais il ne faut pas s'arrêter à cette (grosse) épine dans le pied du secteur : cette thématique compte des dizaines d'entreprises innovantes, positionnées sur un segment en vive croissance. La liste qui suit référence plusieurs dizaines de sociétés du secteur. Zonebourse propose à ses abonnés des listes thématiques filtrées et non-filtrées : celle-ci ne l'est pas. Vous pouvez donc appliquer vos propres critères pour en tirer la substantifique moëlle.



Une dernière chose : vous noterez que pas mal d'acteurs connus dans le microcosme des fintechs, en particulier les néo-banques, ne figurent pas dans cette liste. C'est parce qu'ils ne sont pas cotés : le capital-investissement est passé par là. Mais peut-être ces dossiers apparaîtront-ils en bourse bientôt ?

