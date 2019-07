FirmFunding renforce son capital avec l'arrivée de nouveaux actionnaires

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Avec une levée de fonds d'un million d'euros, FirmFunding, première plateforme digitale permettant le financement de croissance des PME par le financement obligataire, renforce son capital. Elle accueille le family office Fiblac, Pauline Duval, directrice générale du Groupe Duval, Hugues Le Bret, cofondateur du Compte Nickel, Pierre Donnersberg, fondateur et président du 2ème courtier en assurances français, Siaci Saint-Honoré, ainsi qu'Hubert Faulquier et Bernard Loth, dirigeants d'Albingia.Florence Vasilescu, présidente et fondatrice de FirmFunding déclare: "Je me réjouis de l'arrivée de nouveaux actionnaires de renom au capital de FirmFunding. Les fonds levés vont permettre de poursuivre le développement de l'offre de services proposée aux utilisateurs de la plateforme, permettant à FirmFunding de confirmer sa place de choix dans le secteur du financement digital. Hugues Le Bret, Pauline Duval et Valentine de Lasteyrie apporteront de plus leur expertise au Comité stratégique, je les remercie de leur implication".