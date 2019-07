Genève (awp) - Le spécialiste des arômes et des parfums Firmenich a nommé Felix Frowein à la vice-présidence de sa division des soins du corps et des produits ménagers (Body & Home Care, BHC). M. Frowein dispose de plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie du parfum, a annoncé mercredi la société genevoise.

Auparavant, le nouveau responsable mondial des activités BHC, qui sera basé à Genève, s'occupait d'un portefeuille de clients importants.

