Genève (awp) - Le géant genevois des arômes et parfums Firmenich et le spécialiste néerlandais de la nutrition DSM ont décrochés toutes les autorisations de concurrence dans toutes les juridictions requises en vue de leur fusion. La période d'acceptation des actionnaires de DSM pour l'apport de leurs actions à l'offre a été prolongée et expirera le 17 avril.

La nouvelle entité DSM-Firmenich, dont la fusion a été annoncée en mai dernier, a obtenu la dernière autorisation attendue. La Commission indienne de la concurrence (CCI) a donné son feu vert le 3 avril, rapporte un communiqué paru mardi.

Firmenich et DSM fourniront prochainement une nouvelle mise à jour du marché au moyen d'un supplément à la circulaire d'offre. Les actionnaires de DSM détiendront au total 65,5% de DSM-Firmenich et les différents actionnaires de Firmenich 34,5% à la création du nouvel ensemble.

La société regroupera les compétences de Firmenich dans le domaine des parfums et des arômes avec celles de DSM dans la santé et la nutrition. Elle emploiera quelque 28'000 collaborateurs et aura un double siège social en Suisse et au Pays-Bas.

Dans le collimateur de la Commission de la concurrence (Comco), Firmenich avait déclaré début mars avoir fait l'objet d'"inspections sans préavis" dans des bureaux en France, en Suisse et au Royaume-Uni et assure collaborer pleinement avec les enquêteurs.

ib/al