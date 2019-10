Firmenich frôle les quatre milliards de chiffre d'affaires en 2018/19

Zurich (awp) - L'autre géant genevois des arômes et parfums, Firmenich, a engrangé sur son exercice décalé 2018/19 - clos fin juin - un chiffre d'affaires de 3,9 milliards de francs suisses, en progression de 6% sur un an. Le groupe familial rappelle dans son compte-rendu mercredi avoir sur la période réalisé quatre acquisitions et ouvert huit nouvelles lignes de production.

Sans avancer d'autres indices quant à sa rentabilité, Firmenich souligne avoir injecté 390 millions de francs suisses dans la recherche et le développement.

jh/rp