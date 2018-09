Firmenich nomme Emmanuel Butstraen à la tête de sa division arômes

Genève (awp) - Firmenich a nommé Emmanuel Butstraen à la présidence de sa division arômes. Il accède également au comité exécutif de l'entreprise genevoise, annonce cette dernière mardi.

M. Butstraen, de nationalité française, a amassé une solide expérience dans des fonctions dirigeantes aux Etats-Unis, en Europe et en Asie. Il a notamment travaillé pour le groupe chimique belge Solvay depuis 2011 et auparavant pendant 17 ans pour l'allemand BASF.

Il succède chez Firmenich à Chris Millington, qui quitte la société après avoir "mené avec succès la division des arômes pendant quatre ans", relève le communiqué.

Le directeur général (CEO) de Firmenich, Gilbert Ghostine, salue dans le communiqué les compétences et l'expérience du nouveau venu dans la mise en place de "stratégies d'affaires complexes à travers le monde et sa vaste connaissance des mondes de l'agriculture, de l'innovation et des biens de consommation".

M. Butstraen est ingénieur agricole de formation et a obtenu un master en administration des entreprises à Lille en 1991.

