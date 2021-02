Genève (awp) - Le spécialiste des arômes et parfums Firmenich vise un bilan carbone positif en 2030 et le recyclage ou la réutilisation de 100% de ses déchets plastiques. Le groupe n'a pas dévoilé les contours financiers d'un tel engagement.

"Une vraie stratégie durable se place au coeur de l'entreprise et de ses affaires, ce n'est pas une enveloppe que l'on accorde de temps en temps", affirme Bérangère Magarinos-Ruchat, directrice de la durabilité à Firmenich, lors d'un entretien accordé à AWP.

S'il n'y a pas de détail chiffré pour ce projet, qui devrait amener le groupe genevois à la neutralité carbone des opérations dès 2025 et à un bilan carbone positif en 2030, c'est parce que la durabilité serait au coeur des affaires, depuis la manière dont la source d'énergie est choisie, jusqu'aux achats des matières premières et aux choix des transports.

Mme Magarinos-Ruchat ne siège pas au sein du comité exécutif de Firmenich, même si elle affirme que la durabilité est au coeur des décisions stratégiques de l'entreprise.

Bilan carbone mis à part, Firmenich veut atteindre les 100% des parfums constitués d'ingrédients renouvelables ainsi que la neutralité eau dans les zones touchées par le stress hydrique. Des objectifs ambitieux, même si la cheffe de la durabilité estime déjà que "tout ce qui sort aujourd'hui de nos usines est durable et responsable".

Interrogée sur la contradiction entre la croissance des affaires et la croissance nécessaire de l'énergie consommée pour produire plus, source d'émissions de carbone, la responsable de la durabilité indique que la société a fait le pari des énergies propres, atteignant il y a un an les 100% d'énergies renouvelables pour son alimentation électrique.

