First Data Polska déploie la technologie de paiement mobile d’Inside Secure pour se connecter facilement et en toute sécurité aux services mobiles de Mastercard et Visa

Regulatory News:

Inside Secure (Paris:INSD), au cœur des solutions de sécurité pour les appareils mobiles et connectés, a annoncé aujourd'hui que First Data Polska S.A., une division du leader mondial de la gestion des terminaux de paiements et transactions financières a sélectionné Inside Secure afin d'assurer des connexions sûres et flexibles avec les services mobiles Mastercard et Visa.

First Data Polska S.A. a choisi la solution Mobile Payment Client d'Inside Secure pour intégrer aisément sa solution avec le Visa Token Service (VTS) et le Mastercard Digital Enablement Service (MDES) – les services de tokenisation les plus importants à ce jour qui convertissent les données sensibles en jetons (tokens) uniques permettant de traiter les paiements mobiles.

« La sécurité et la fiabilité sont des exigences constantes pour nos services, » a déclaré Jolanta Rycerz, membre du conseil d'administration de First Data Polska S.A. « Inside Secure est pour nous un important fournisseur de technologie nous permettant de migrer facilement vers la technologie et les standards de sécurité de paiement mobile. Grâce à Inside Secure, nos clients, qui font partie des plus grandes institutions financières de Pologne, peuvent offrir des services de paiement mobile fiables et sûrs. »

« Avec sa longue expérience en matière de paiement mobile, et après avoir fait évaluer sa conformité aux exigences de Mastercard et Visa par des laboratoires externes, Inside Secure est un partenaire idéal pour les banques souhaitant accélérer leur intégration avec les derniers programmes de tokenisation. » a déclaré Simon Blake-Wilson, COO d'Inside Secure. « Nous sommes ravis de compter First Data Polska parmi nos derniers clients ayant des institutions financières locales déployant la solution. »

À propos d'Inside Secure

Inside Secure (Euronext Paris – INSD) est au cœur des solutions de sécurité pour appareils mobiles et connectés, mettant en œuvre tout son savoir-faire en fournissant des technologies logicielles, des éléments de propriété intellectuelle (« Silicon IP »), des outils et services indispensables à la protection des transactions, contenus, applications, à l’identification forte et l’échanges de données. Forte d’une expertise étendue et d’une longue expérience en matière de sécurité, Inside Secure fournit des technologies avancées et différenciées couvrant en matière de sécurité l’ensemble des niveaux et exigences qui permettent de répondre aux besoins de marchés, tels que la sécurité des réseaux, la sécurité de l’Internet des objets, la protection des contenus et des applications, les paiements mobiles et les services bancaires. La technologie développée par Inside Secure protège aujourd’hui les solutions d’un large éventail de clients, parmi lesquels des fournisseurs de services et des distributeurs de contenus, des intégrateurs de systèmes de sécurité, des fabricants de produits électroniques grand public, et des fabricants de semi-conducteurs. Rendez-vous sur www.insidesecure.com.

