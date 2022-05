First Quantum Minerals approuve une extension de mine de 1,25 milliard de dollars en Zambie

Depuis l'élection du président Hakainde Hichilema en août dernier, la Zambie a mis en œuvre des réformes favorables aux entreprises, notamment en autorisant les sociétés minières à déduire les redevances minières de leurs impôts sur le revenu.

First Quantum a souligné que cette réforme en particulier a été la clé pour débloquer l'approbation de l'expansion de Kansanshi, affirmant qu'elle a "réaligné la Zambie sur les meilleures pratiques internationales".

FQM a également déclaré avoir approuvé un investissement supplémentaire de 100 millions de dollars dans son projet de nickel Enterprise en Zambie, dont la production devrait commencer en 2023, pour atteindre une production annuelle de 30 000 tonnes de nickel en concentré.

FQM a déclaré que l'enveloppe globale de 1,35 milliard de dollars représente le plus gros investissement en Zambie depuis que son projet Sentinel a été approuvé en 2012.

FQM et le gouvernement sont également parvenus à un accord sur les remboursements de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont dus et sur une approche des remboursements basée sur les compensations des futures taxes et redevances minières, a déclaré la société.

L'annonce a été faite juste avant la conférence Mining Indaba au Cap, où Hichilema devait prendre la parole lundi, dans le but d'attirer de nouveaux investissements dans le secteur minier du pays.

Deuxième plus grand producteur de cuivre d'Afrique, la Zambie a pour objectif d'augmenter sa production à 3 millions de tonnes de cuivre par an au cours de la prochaine décennie. Le pays a produit 800 696 tonnes de cuivre en 2021.